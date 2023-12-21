Lada X-Cross 5 стала «призраком»

Любые упоминания модели Lada X-Cross 5 исчезли с официального сайта АвтоВАЗа, при этом ранее автомобиль красовался на главной странице с надписью «скоро в продаже».

Выпуск Lada X-Cross 5 был анонсирован минувшим летом на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Модель представляла собой лицензионную копию китайского кроссовера FAW Bestune T77 под маркой Lada.

Производство кроссовера началось 17 июня. Автопроизводитель первоначально обещал, что продажи новинки стартуют в сентябре, на первом этапе планировалось выпустить 10 тысяч машин.

Однако в августе стало известно, что АвтоВАЗа до сих пор нет лицензии на эту машину. В сентябре президент АвтоВАЗа пообещал выпустить машину на рубеже между 2023 и 2024 годами. Официально АвтоВАЗ не объявлял об отказе от выпуска модели.