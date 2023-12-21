НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada X-Cross 5 стала «призраком»

Источник:
Wroom.ru
241 0

Любые упоминания модели Lada X-Cross 5 исчезли с официального сайта АвтоВАЗа, при этом ранее автомобиль красовался на главной странице с надписью «скоро в продаже».

Выпуск Lada X-Cross 5 был анонсирован минувшим летом на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Модель представляла собой лицензионную копию китайского кроссовера FAW Bestune T77 под маркой Lada.

Производство кроссовера началось 17 июня. Автопроизводитель первоначально обещал, что продажи новинки стартуют в сентябре, на первом этапе планировалось выпустить 10 тысяч машин.

Однако в августе стало известно, что АвтоВАЗа до сих пор нет лицензии на эту машину. В сентябре президент АвтоВАЗа пообещал выпустить машину на рубеже между 2023 и 2024 годами. Официально АвтоВАЗ не объявлял об отказе от выпуска модели.

Тема: Русские машины
УАЗ выпустит обновленный Patriot
Представлен прототип российского электромобиля Amber
Путин поспорил с «космическим ростом цен» на автомобили
АвтоВАЗ запустил в производство новый двигатель
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ
Путин назвал чушью слова Байдена о России и НАТО
Появился геймплейный тизер российского шутера PIONER
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Топ комментариев

corrector

Западные тупицы не учили ни историю, ни географию.. не пропускали только уроки полового воспитания,...

GammiPluh

этот потолок никогда не работал, даже в "лучшие времена" санкционного давления

mosquito__2010

Надеюсь ты всё фиксируешь в своём блокнотике ?

Denis CENTR

За подобные выходки, нужно вводить уголовку.Водителем наверное будет накаченный негр😂