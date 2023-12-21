Появилась новая выплата для россиян

Семьям с детьми, которые пострадали «от агрессии Украины», начнут единовременно выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого такого ребенка до 18 лет. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, выплаты распространяются на случаи, когда увечье было получено на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей или в регионах, прилегающих к зоне проведения СВО.

Рассматриваться в качестве основания для выплаты будут увечья, полученные после 18 февраля 2022 года. Право на выплату имеют как родители пострадавших детей, так и сам ребенок, если на момент выплаты ему исполнилось 18 лет. Выплаты начнут осуществляться с 1 января 2024 года.

Кроме того, правительству поручено обеспечить ежегодное направление таких детей в организации отдыха, а если есть медицинские показания — в санатории. Возможность проезда к месту отдыха или лечения и обратно должен обеспечить федеральный бюджет.