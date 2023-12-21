Звездный дождь прольется над Россией

Метеорный поток Урсиды достигнет пика своей активности в ночь на 22 декабря, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Звездный «дождь» можно будет наблюдать только из Северного полушария Земли над северным горизонтом. Область вылета метеоров располагается в созвездии Малой Медведицы.



Жители России могут наблюдать звездопад на всей территории страны, однако условия наблюдения Урсид в 2023 году — не совсем благоприятные. Дело в том, что в предстоящую ночь Луна будет полной на 74%, что может помешать наблюдению метеоров.

Метеорный поток Урсиды наблюдают каждый год в декабре, когда наша планета проходит через шлейф частиц, оставленных периодической кометой 8P/Tuttle. В среднем можно будет увидеть порядка десяти метеоров каждый час.