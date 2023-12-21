Россия предпримет зеркальные меры в случае конфискации ее активов в Европе, заявил министр финансов Антон Силуанов. Также симметричным ответ будет на возможное использование доходов от замороженных в ЕС российских средств.

«У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых "С", это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — пояснил он.

Счет типа «С» — банковский счет, на котором блокируются средства нерезидентов. Он предназначен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за рубли. На 1 апреля 2023 года объем средств оценивался в 477 миллиардов рублей.

В настоящее время в странах G7, Евросоюза и в Австралии заморожено около 260 миллиардов евро активов Центробанка России. Страны Запада регулярно обсуждают возможность использования этих средств для восстановления Украины.