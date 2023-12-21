Лидер ХАМАС отказался от перемирия с Израилем

ХАМАС не согласится на новую сделку по освобождению заложников, «пока агрессия против нашего народа не прекратится раз и навсегда», приводит «Интерфакс» заявление организации.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания подчеркнул, что условиям для начала любых переговоров могут быть только полное прекращение огня и увеличения гуманитарной помощи. Он также потребовал освободить всех палестинских заключенных в обмен на 100 заложников.

Один из палестинских чиновников заявил, «позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, ХАМАС хочет полного прекращения израильской войны в Газе».

Ранее израильские СМИ сообщали, что в военном кабинете министров Израиля обсуждается вопрос о новой сделке ХАМАС по освобождению заложников.