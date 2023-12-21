Киев мобилизует уехавших в Европу украинцев

Власти Украины намерены в следующем году призвать на военную службу уехавших в Европу украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, сообщил министр обороны этой страны Рустем Умеров.

Мобилизацию украинцев в Европе Умеров анонсировал в интервью немецкому изданию Bild, которое отмечает, что «это заявление является политически взрывоопасным и может иметь серьезные последствия для сотен тысяч украинских мужчин, живущих за границей».

Умеров также пригрозил ввести санкции против тех, кто не выполнит это условие. Однако пока неясно, какими они будут. «Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не приедут добровольно», — отметил он.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года с территории Украины в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них 189 484 человека находятся в стране в настоящее время.