Почетного жителя Новосибирска впервые лишили звания

Экс-глава СО РАН академик Александр Асеев стал первым почетным жителем Новосибирска, кого лишили этого звания.

Такое решение приняли депутаты Горсовета: за проголосовали 34 парламентария, против — один. Решение связано с пунктом 10 положения о почетных гражданах города, который предусматривает лишние статуса, если человек судим.

«Сейчас идут судебные разбирательства. Как сообщал сам Александр Асеев, он планирует дойти до Верховного суда. В том случае, если он докажет свою невиновность, то мы можем оказаться в интересной ситуации, когда вынуждены будем опять отменять принятое решение», — прокомментировал депутат Антон Тыртышный от партии КПРФ.

В июне этого года Асеева признали виновным в мошенничестве с коттеджем, который он незаконно переписал на дочь. Экс-председателя СО РАН приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Асеев был удостоен звания «Почетный житель Новосибирска» в 2018 году. Почетные жители получают ежемесячную выплату — в 2022 году она была увеличена до 49 тысяч рублей.

Традиция с присвоением звания берет начало в 1909 году. За все время почетными жителями стали 42 новосибирца.