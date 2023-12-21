НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Почетного жителя Новосибирска впервые лишили звания

Источник:
Sibnet.ru
219 1
Экс-председатель СО РАН Александр Асеев
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Экс-глава СО РАН академик Александр Асеев стал первым почетным жителем Новосибирска, кого лишили этого звания.

Такое решение приняли депутаты Горсовета: за проголосовали 34 парламентария, против — один. Решение связано с пунктом 10 положения о почетных гражданах города, который предусматривает лишние статуса, если человек судим.

«Сейчас идут судебные разбирательства. Как сообщал сам Александр Асеев, он планирует дойти до Верховного суда. В том случае, если он докажет свою невиновность, то мы можем оказаться в интересной ситуации, когда вынуждены будем опять отменять принятое решение», — прокомментировал депутат Антон Тыртышный от партии КПРФ.

В июне этого года Асеева признали виновным в мошенничестве с коттеджем, который он незаконно переписал на дочь. Экс-председателя СО РАН приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Асеев был удостоен звания «Почетный житель Новосибирска» в 2018 году. Почетные жители получают ежемесячную выплату — в 2022 году она была увеличена до 49 тысяч рублей.

Традиция с присвоением звания берет начало в 1909 году. За все время почетными жителями стали 42 новосибирца.

Еще по теме
Депутаты увидели в фото мужчин с мороженым пропаганду ЛГБТ*
Предложено решение проблемы с вечными пробками в Новосибирске
Отказ от установки памятной доски бойцу СВО вызвал скандал в Омске
Власти красноярского поселка украли ель у жительницы
смотреть все
Политика #Местная власть #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ
Раскрыта новая тактика Украины
Путин назвал чушью слова Байдена о России и НАТО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Топ комментариев

corrector

Нацисты проголосовали против, не могут жить без свастики, список нацистов , произведших каминг-аут...

krest.aa

В самом начале 90-х я проходя по базару в поисках более дешевой цены на арбузы, спросил у продавщицы-казашки,...

GammiPluh

Кроме того в интервью командир батальона К-2 54-й ОМбр ВСУ с позывным Велес сказал: ВСУ проигрывают на...

corrector

Западные тупицы не учили ни историю, ни географию.. не пропускали только уроки полового воспитания,...