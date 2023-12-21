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Путин поручил ставить на воинский учет без явки в военкомат

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин поручил Минобороны применить для осеннего призыва 2024 года единый электронный реестр призывников и обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат, сообщается на сайте Кремля.

«Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет без личной явки в военный комиссариат», — отмечается в документе.

Кроме этого, согласно поручению, осенью 2024 года начнется формирование и направление повесток в электронной форме с помощью Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и гражданах, состоящих на воинском учете.

Глава государства также поручил Минобороны до 15 января сформировать подразделение, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета, а также определить замминистра, ответственного за внедрение и развитие этой системы и реестра повесток.

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