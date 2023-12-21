Двенадцатилетняя девочка умерла в поезде, следовавшем из Тюмени в Адлер, еще 125 детей сняли с поезда и отправили в инфекционную больницу.

Состояние здоровья девочки ухудшилось вечером в среду, 20 декабря. Поезд остановился на станции Сердобск Пензенской области, но прибывшие медики уже не смогли ей помочь, сообщило СУ СК РФ по региону.

Девочка вместе с другими детьми отдыхала в лагере «Олимпийская ребячка» под Тюменью. Группа приехала туда из ЛНР.

Температура поднялась еще у нескольких подростков. 125 детей доставили уже в инфекционную больницу Саратовской области.

По данным губернатора региона Романа Бусаргина, около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. «Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь», — написал он в телеграм-канале.