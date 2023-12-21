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Россия запустила в серию новейшую САУ «Коалиция‑СВ»

Источник:
ТАСС
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Новейшая самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ»
Новейшая самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» пошла в серийное производство и ее уже стали применять в зоне специальной военной операции (СВО).

«"Коалиция-СВ" запущена в серию. В зоне СВО она применяется в единичных экземплярах. Ее главная задача — внести решающий перелом в контрбатарейную борьбу», — сообщил ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству.

В апреле 2023 года временно замещавший должность начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-майор Сергей Медведский сообщил ТАСС, что САУ "Коалиция-СВ" пока еще не принимала участия в СВО, «она продолжает проходить госиспытания, которые, как ожидается, завершатся до конца года».

«Коалиция-СВ» вооружена 152-миллиметровой пушкой 2А88 калибра с максимальной скорострельностью 10 выстрелов в минуту с дальностью стрельбы до 70 километров. САУ оснащена современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

Рабочие места наводчика и командира САУ интегрированы в единую автоматизированную систему управления, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.

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