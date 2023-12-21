Цены на яйца в России продолжили рост

Усилия российских властей повлиять на цены на яйца начали давать первые результаты — темпы роста перестали ускоряться и за неделю с 12 по 18 декабря сохранились на предыдущем уровне.

Яйца подорожали на 4,6%. Таким же был и показатель неделей ранее, приводит «Интерфакс» данные Росстата. С начала года цены на яйца подскочили на 52,9%. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке.

В 46 регионах цены выросли на 0,1-5%, в 36 — на 5,1-14,4%. В Ханты-Мансийском автономном округе цены не изменились. В Тульской области и Чукотском автономном округе — снизились на 3,5% и 0,2% соответственно.

Снижение цен на мясо кур, начавшееся двумя неделями ранее, с 12 по 18 декабря ускорилось до 0,6% с 0,4%. В 55 регионах курятина подешевела на 0,1-9%. В 6 субъектах цены не изменились, в 24 — повысились на 0,1-4,1%.