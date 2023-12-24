Запад спрогнозировал «ужасные» последствия победы Путина

Поражение Украины затронет весь мир — многие страны решат укрепить свои связи с Россией, не желая полагаться на Соединенные Штаты, агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в политических кругах Запада.

После поражения Украины пойдет цепная реакция по миру, считают источники. Даже союзники и партнеры усомнятся в надежности оборонительных клятв Вашингтона, отмечает агентство.

По мнению источников, последствия этого стратегического провала окажутся даже глубже, чем неудачный вывод войск США из Афганистана в 2021 году. И это не считая перспективы того, что Дональд Трамп может победить на президентских выборах в следующем году и воплотить в жизнь свои давнишние обещания выйти из крупных альянсов (включая НАТО) и договориться с Путиным насчет Украины.

Прежняя уверенность в том, что спецоперация станет для президента России Владимира Путина провалом, угасла, сменившись подозрением, что ставка Москвы «пересидеть» США и союзников в конфликте на Украине оказаться верной, подчеркивает Bloomberg.