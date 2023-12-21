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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Порошенко заявил о дефиците снарядов и дронов у ВСУ

Источник:
ТАСС
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в Верховной рае рассказал о тяжелой ситуации на фронте и призвал поскорее завершить возведение новых оборонительных линий.

«Сказать о том, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши бойцы. Сказать, что не хватает противовоздушной обороны, ничего не сказать», — цитирует ТАСС Порошенко.

По его словам, что десятки тысяч дронов лежат на складах, а не отправляются военным. Он призвал официально проверить эту информацию и наказать виновных. По его словам, также необходимо сделать все возможное, чтобы ускорить получение помощи от Запада, и наладить военное производство в стране.

Он призвал прямо сейчас ускорить «строительство глубокоэшелонированных фортификационных сооружений».

«Хочу напомнить, что в 2014-2015 годах каждый губернатор был ответственен за свой участок фронта и в полном объеме было профинансировано из государственного бюджета строительство <...>. Была первая, вторая и третья линии. Сейчас это должен быть вопрос государственного значения. Через 2-3 месяца должны завершить этот процесс», — сказал Порошенко.

Тема: Военная операция на Украине
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