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Биография «Феррари» и две русские комедии вышли в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Феррари»

Новогодний кинопрокат в четверг, 21 декабря, пополнился российскими комедиями и фильмом-биографией «Феррари».

Фильм «Феррари» рассказывает о жизни экс-гонщика Энцо Феррари. Герой переживает кризис, а над знаменитой итальянской Скудерией нависла угроза банкротства. Чтобы круто поменять свою жизнь, он принимает участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia.

Комедия «Новогодний он инклюзив» — история о двух семьях. В новогоднюю ночь совершенно разные семьи выясняют, что у них арендован один и тот же роскошный коттедж по системе «все включено». Отцы семей давно знакомы и не ладят. Героям нужно решить, кто останется в доме.

Еще одна российская комедия — «Вредная привычка». Главными героями стали два деревенских жителя, которые переезжают в большой город и становятся постоялицами фитнес-клуба, поскольку им негде жить. В итоге, герои будут показывать местным обитателям, что такое фитнес по-деревенски.

Среди других новинок, в прокат выходят британский ужастик «Крик. Ночь перед Рождеством», канадская драма «Бойцы на всю голову», итальянская драма «Великая драма», южнокорейская мелодрама «Мистер и Миссис Икс».

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