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Киты помогут найти общий язык с инопланетянами

Источник:
New Atlas
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Ученые из Института поиска внеземного разума (SETI) решили разработать способ общения с инопланетянами, используя в качестве подопытных китов.

Выбор китов объясняется тем, что эти животные очень умны и обладают сложной системой социальной коммуникации, которую потенциально можно расшифровать через контекст, пишет New Atlas.

Для своего эксперимента группа исследователей записала крики стаи китов, а затем на транслировали своего рода приветственный сигнал через подводный динамик, чтобы посмотреть, будут ли киты реагировать.

Сразу после этого 38-летняя самка горбатого кита по имени Твен подплыла к лодке и в течение 20 минут вела с людьми разговор. Ученые воспроизводили записанный звук с разными интервалами, а самка кита отвечала им в схожем ритме.

При этом разговор прошел через три фазы — на первом Твен откликнулась быстро и с энтузиазмом, затем наступил этап возбуждения, когда кит стал издавать эмоциональные звуки, после чего самка утратила интерес, скорее всего из-за однотипности общения.

Ученые утверждают, что такие эксперименты могут помочь понять, как контактировать с инопланетянами, у которых может быть совершенно отличный от человеческого способ общения — например, через громкость, тон, плотность газа или даже запах.

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