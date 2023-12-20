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Вышел трейлер переснятой финальной серии «Слова пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Восьмой эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут в четверг, 21 декабря. В среду вышел трейлер переснятого финала.

В трейлере восьмой серии показали, что Вова Адидас признается отцу, что убил человека, Андрей Пальто будет общаться с Кощеем, а также случайно встретится с владельцем видеомагнитофона, который украл.

Кроме этого, в трейлере показаны кадры с участием Марата и комсомола, Ирины Сергеевны и Андрея, Наташи и Вовы.

Поклонники сериала, посмотревшие слитые серии, смогут узнать, как изменится концовка. Режиссер Жора Крыжовников заявил, что решение о пересъемке было принято уже в момент, когда были выпущены три серии проекта.

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