Вышел трейлер переснятой финальной серии «Слова пацана»

Восьмой эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут в четверг, 21 декабря. В среду вышел трейлер переснятого финала.

В трейлере восьмой серии показали, что Вова Адидас признается отцу, что убил человека, Андрей Пальто будет общаться с Кощеем, а также случайно встретится с владельцем видеомагнитофона, который украл.

Кроме этого, в трейлере показаны кадры с участием Марата и комсомола, Ирины Сергеевны и Андрея, Наташи и Вовы.

Поклонники сериала, посмотревшие слитые серии, смогут узнать, как изменится концовка. Режиссер Жора Крыжовников заявил, что решение о пересъемке было принято уже в момент, когда были выпущены три серии проекта.