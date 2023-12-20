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Названы самые угоняемые автомобили 2023 года

Источник:
Autonews.ru
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Страховые компании составили антирейтинги самых угоняемых автомобильных марок и моделей в 2023 году. Списки возглавили Hyundai (31%) и Kia (18%).

Также в «черный список» самых угоняемых автомобилей вошли ВАЗ (11%), Mitsubishi (4%), Chery (4%) и КамАЗ (4%). При этом по сравнению с прошлым годом угонщики потеряли интерес к Renault.

Что касается отдельных моделей, чаще всего в 2023 году преступники похищали Hyundai Santa Fe (13%), Kia K5 (11% угонов), Hyundai Tucson и Hyundai Palisade (по 8%), а также Lada Granta (7%). В сегменте премиальных авто в число самых угоняемых вошел кроссовер Mercedes-Benz GLE.

Чаще всего автомобильные воры «работают» под покровом ночи во дворах, реже — на парковках торговых центров. В количественном выражении больше всего машин угоняли в Москве и Санкт-Петербурге.

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