Вышла переснятая восьмая серия «Слова пацана»

Финальный, восьмой эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в видеосервисах Wink и Start в четверг, 21 декабря.

В трейлере восьмой серии показали, что Вова Адидас признается отцу, что убил человека, Марат вступит в комсомол, а Андрей Пальто продолжит активно взаимодействовать с группировкой.

Те, кто посмотрел слитую в Сеть финальную серию, по трейлеру могут предположить, что концовка осталась той, что была изначально. Но режиссер Жора Крыжовников уверял — финал изменили, отойдя от первоначальной задумки.

Что касается второго сезона, то о нем пока речи не было. Официально о продлении «Слова пацана» не заявляли, но Крыжовников предполагал, что история героев может продолжиться.