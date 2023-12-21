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#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышла переснятая восьмая серия «Слова пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Вова Адидас в сериале
Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Финальный, восьмой эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в видеосервисах Wink и Start в четверг, 21 декабря.

В трейлере восьмой серии показали, что Вова Адидас признается отцу, что убил человека, Марат вступит в комсомол, а Андрей Пальто продолжит активно взаимодействовать с группировкой.

Те, кто посмотрел слитую в Сеть финальную серию, по трейлеру могут предположить, что концовка осталась той, что была изначально. Но режиссер Жора Крыжовников уверял — финал изменили, отойдя от первоначальной задумки.

Смотреть финал сериала «Слово пацана»

Что касается второго сезона, то о нем пока речи не было. Официально о продлении «Слова пацана» не заявляли, но Крыжовников предполагал, что история героев может продолжиться.

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Топ комментариев

corrector

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В самом начале 90-х я проходя по базару в поисках более дешевой цены на арбузы, спросил у продавщицы-казашки,...

GammiPluh

этот потолок никогда не работал, даже в "лучшие времена" санкционного давления

Denis CENTR

За подобные выходки, нужно вводить уголовку.Водителем наверное будет накаченный негр😂