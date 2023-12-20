Пентагон предложил Украине новую стратегию

Пентагон на фоне провала украинского контрнаступления разработал для ВСУ новую стратегию, которая предусматривает «создание реальных угроз» для России с помощью ракет большой дальности и морских дронов.

США советуют Украине в течение 2024 года придерживаться стратегии «удерживать и строить» — сосредоточиться на удержании территории, которая сейчас под ее контролем, а также наращивать собственное производство оружия, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что украинские производители оружия обеспечили около 20% потребностей ВСУ с начала военной операции. Украина производит бронетехнику и танки, самоходные гаубицы, артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты с лазерным наведением.

Одним из важных направлений новой стратегии должно стать использование морских беспилотников. В настоящее время Украина наращивает производство таких систем — как разведывательных, так и несущих бомбовую нагрузку.

Автор статьи отмечает, что собственное производство вооружений является ключевым в условиях отсутствия гарантий на дальнейшее финансирование Украины странами Запада. Только в этом случае у Киева появится реальная возможность для содержательных переговоров с Россией.