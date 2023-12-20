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РФС проголосовал против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Источник:
Sibnet.ru
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Исполком Российского футбольного союза проголосовал против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, сообщил вице-президент РФС Ахмед Айдамиров.

«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия — это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», — цитирует Айдамирова ТАСС.

РФС единогласно проголосовал против перехода, так как не были получены соответствующие гарантии от FIFA, уточнил член исполкома Михаил Гершкович. По словам, исполком собирается наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация в следующем году.

В феврале 2022 года российские футбольные сборные и клубы отстранили от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за военного конфликта на Украине. После начала действия санкций российская сборная сыграла 11 товарищеских матчей.

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Топ комментариев

GammiPluh

Чье слово стоит чуть меньше нуля, ну да гарант прям

corrector

Нацисты проголосовали против, не могут жить без свастики, список нацистов , произведших каминг-аут...

pepelmetal

Уличному голубю гораздо больше доверия!

ben2005

Раз уже соврала, соврет ещё много раз.