РФС проголосовал против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Исполком Российского футбольного союза проголосовал против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, сообщил вице-президент РФС Ахмед Айдамиров.

«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия — это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», — цитирует Айдамирова ТАСС.

РФС единогласно проголосовал против перехода, так как не были получены соответствующие гарантии от FIFA, уточнил член исполкома Михаил Гершкович. По словам, исполком собирается наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация в следующем году.

В феврале 2022 года российские футбольные сборные и клубы отстранили от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за военного конфликта на Украине. После начала действия санкций российская сборная сыграла 11 товарищеских матчей.