Кремль согласился с Зеленским в вопросе мирных переговоров

Кремль считает переговоры с Украиной в настоящий момент неактуальными, для их проведения отсутствуют «базис и предпосылки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Позиция России совпала с мнением президента Украины Владимира Зеленского, которую он высказал на итоговой пресс-конференции.

«Украина законодательно запретила какие-либо переговоры с Россией. Формула мира: тут надо раскрыть глаза и посмотреть на факты. Формулу мира пытаются искать без участия России. Это абсурд», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что Киев не планирует отказываться от цели вернуть государственную границу 1991 года. Он также заверил, что не намерен проводить переговоры с Москвой.

При этом свое нежелание идти на переговоры он объяснил словами президента России Владимира Путина на расширенной коллегии Минобороны, что цели специальной военной операции, включая демилитаризацию и денацификацию, неизменны.