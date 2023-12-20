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Кремль согласился с Зеленским в вопросе мирных переговоров

Источник:
«Коммерсантъ»
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Кремль считает переговоры с Украиной в настоящий момент неактуальными, для их проведения отсутствуют «базис и предпосылки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Позиция России совпала с мнением президента Украины Владимира Зеленского, которую он высказал на итоговой пресс-конференции.

«Украина законодательно запретила какие-либо переговоры с Россией. Формула мира: тут надо раскрыть глаза и посмотреть на факты. Формулу мира пытаются искать без участия России. Это абсурд», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что Киев не планирует отказываться от цели вернуть государственную границу 1991 года. Он также заверил, что не намерен проводить переговоры с Москвой.

При этом свое нежелание идти на переговоры он объяснил словами президента России Владимира Путина на расширенной коллегии Минобороны, что цели специальной военной операции, включая демилитаризацию и денацификацию, неизменны.

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Политика #Мир #Россия
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