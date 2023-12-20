«Госуслуги» получили «темное» обновление

Мобильное приложение портала «Госуслуг» внедрило обновление интерфейса, а также дополнительные подсказки, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Так, приложение получило давно ожидаемую пользователями поддержку темной темы. Включить ее можно в разделе «Профиль», где нужно выбрать «Тема оформления». Теперь доступно три опции — «Светлая», «Темная» и «Как в системе».

Еще одним нововведением стали подсказки для сканирования товаров «Госканом». Новая версия «Госуслуг» уже доступна для скачивания и установки на Android и iOS из онлайн-магазинов Google Play и App Store.

Портал «Госуслуг» был запущен 15 декабря 2009 года. Сейчас на «Госуслугах» зарегистрировано уже больше 100 миллионов человек. Чаще всего с помощью сервиса пользователи записываются к врачу.