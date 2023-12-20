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Россия потребовала ограничить работу Starlink

Источник:
CNews
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Всемирная конференция радиосвязи по предложению России разработает меры по ограничению работы спутниковых систем связи без разрешения национальных администраций. В качестве примера такой системы была названа Starlink американской компании SpaceX Илона Маска.

Россия считает, что система спутников Starlink, предоставляющая широкополосный доступ в интернет, является технологией «с двойным дном», которая может использоваться в военных целях.

В частности, Москва обратила внимание на использование системы Starlink украинскими националистами в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, в скором времени Starlink предоставит возможность выходить в интернет, минуя национальных операторов.

Все это приводит к бесконтрольному распространению информации и создает угрозу для национального суверенитета. Россия считает необходимым получение лицензий от национальных администраций связи для оказания услуг спутниковой связи на территории конкретной страны.

В итоговой резолюции конференции отмечается, что Международный союз электросвязи подготовит предложения по ограничению неавторизованного использования негеостационарных спутниковых сетей связи.

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Топ комментариев

GammiPluh

Чье слово стоит чуть меньше нуля, ну да гарант прям

corrector

Нацисты проголосовали против, не могут жить без свастики, список нацистов , произведших каминг-аут...

pepelmetal

Уличному голубю гораздо больше доверия!

ben2005

Раз уже соврала, соврет ещё много раз.