Россия потребовала ограничить работу Starlink

Всемирная конференция радиосвязи по предложению России разработает меры по ограничению работы спутниковых систем связи без разрешения национальных администраций. В качестве примера такой системы была названа Starlink американской компании SpaceX Илона Маска.

Россия считает, что система спутников Starlink, предоставляющая широкополосный доступ в интернет, является технологией «с двойным дном», которая может использоваться в военных целях.

В частности, Москва обратила внимание на использование системы Starlink украинскими националистами в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, в скором времени Starlink предоставит возможность выходить в интернет, минуя национальных операторов.

Все это приводит к бесконтрольному распространению информации и создает угрозу для национального суверенитета. Россия считает необходимым получение лицензий от национальных администраций связи для оказания услуг спутниковой связи на территории конкретной страны.

В итоговой резолюции конференции отмечается, что Международный союз электросвязи подготовит предложения по ограничению неавторизованного использования негеостационарных спутниковых сетей связи.