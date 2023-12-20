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Чат-бот предсказал рост цен на продукты в России

Источник:
Sibnet.ru
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Молоко, хлеб, подсолнечное масло и сахар подорожают примерно на 10% в 2024 году, спрогнозировал отечественный чат-бот GigaChat от «Сбера».

Нейросеть, представившаяся аналитиком продовольственного рынка, по запросу Hi-Tech Mail.ru считает, что подорожают

  • молоко — на 10-20% к 2024 году,
  • хлеб — на 5-10% в ближайшие годы,
  • подсолнечное масло — на 10-20%,
  • сахар и сладости — на 5-15%.

Молоко подорожает из-за роста стоимости кормов для коров и повышением затрат на содержание животных, считает GigaChat.

Цены на хлеб взлетят в связи с подорожанием пшеницы, а масло может стать дороже из-за роста цен на логистику.

«Однако стоит отметить, что это лишь предположения, и фактический рост цен может варьироваться в зависимости от различных факторов и экономической ситуации», — отметил чат-бот.

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Экономика #Продукты
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