НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Почему важно страхование жизни: 10 причин для защиты семьи

Источник:
Sibnet.ru
230 1
Тинькофф банк
Фото: © Sibnet.ru
Услугу страхования жизни предлагают во всех банках, но обычно человек пытается от нее отмахнуться. Не хочется задумываться о неприятном. Но у такой страховки есть много преимуществ.

Страхование жизни — важный инструмент для обеспечения финансовой безопасности человека и его близких в случае непредвиденных обстоятельств, таких как смерть или тяжелая болезнь.

1. Финансовая стабильность семьи. Если застрахованный человек умирает, его семья получает страховую выплату, которую можно использовать для оплаты долгов, обучения детей или поддержания привычного уровня жизни.

2. Защита от финансовых рисков. В случае смерти застрахованного семья лишается его заработка, что может привести к серьезным финансовым потерям. Страхование жизни поможет избежать этого.

3. Оплата медицинских расходов. При тяжелой болезни или инвалидности страховка может покрыть расходы на лечение, лекарства и реабилитацию, которые могут быть значительными.

4. Накопление средств на будущее. Страхование жизни может быть использовано для накопления средств на пенсию, образование детей или другие долгосрочные цели.

5. Снижение долгового бремени. В случае внезапной смерти застрахованного его долги могут стать тяжелым бременем для его семьи. Страховка поможет облегчить его.

6. Обеспечение безопасности в бизнесе. Для предпринимателей страхование жизни служит гарантией выплаты долгов и обязательств перед клиентами и партнерами в случае смерти. Бизнес всегда связан с рисками, поэтому в данном случае это необходимость.

7. Снижение стресса. Уверенность, что семья финансово защищена в случае внезапной смерти, поможет меньше нервничать и беспокоиться о родных.

8. Повышение кредитного рейтинга. Наличие страховки жизни положительно влияет на кредитный рейтинг застрахованного лица, что облегчает доступ к кредитам и займам.

9. Помощь в получении ипотечного кредита. Некоторые банки и ипотечные компании требуют застраховать жизнь для одобрения сделки.

10. Защита активов. В случае развода или других юридических споров страховка жизни поможет защитить активы застрахованного от притязаний третьих лиц.

P
АО «Тинькофф Страхование», ОГРН 1027739031540, лицензия ЦБ РФ №2673. Erid:LdtCKE5Tk
Еще по теме
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян с начала года
Омская область снизит тарифы на сжиженный газ и вывоз мусора
«Яндекс» запустил оплату на кассах магазинов с помощью «Яндекс Пэй»
Появилась новая выплата для россиян
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Телеканал «Россия» объявил новогоднюю программу
Что науке на самом деле известно об инопланетянах
Советник Зеленского рассказал о плане «Б»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Топ комментариев

corrector

ай молодца, не в бровь , а в глаз !

Очаков

Похоже их совсем решили извести, всю популяцию - вырезать под корень.

nicollaich

Да ну на.Украина жы ничего не покупает.Ей жы всё поставляют забесплатно.

corrector

Западные тупицы не учили ни историю, ни географию.. не пропускали только уроки полового воспитания,...