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Байден обвинил Трампа в пропутинской позиции

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Бывший президент США Дональд Трамп по многим вопросам солидарен с Россией, заявил нынешний американский лидер Джо Байден на приеме, организованном для сбора средств на его предвыборную кампанию.

«В эти выходные дни Трамп поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже его процитировал в эти выходные. Это не удивляет. В конце концов, есть много согласия между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида)», — цитирует ТАСС Байдена.

Трамп ранее привел цитату главы российского государства о том, что события в США «показывают всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

Байден также заявил, что «самая большая угроза, которую представляет Трамп, — это угроза нашей демократии».

«Выражения, которые он использует, напоминают нам о тех, которые исходили из Германии в 1930-х годах. Он называет тех, кто выступает против него, паразитами. И в эти выходные он снова говорил о том, что кровь нашей страны отравляют», — отметил американский лидер.

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Топ комментариев

GammiPluh

Чье слово стоит чуть меньше нуля, ну да гарант прям

corrector

Нацисты проголосовали против, не могут жить без свастики, список нацистов , произведших каминг-аут...

pepelmetal

Уличному голубю гораздо больше доверия!

ben2005

Раз уже соврала, соврет ещё много раз.