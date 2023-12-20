Бывший президент США Дональд Трамп по многим вопросам солидарен с Россией, заявил нынешний американский лидер Джо Байден на приеме, организованном для сбора средств на его предвыборную кампанию.

«В эти выходные дни Трамп поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже его процитировал в эти выходные. Это не удивляет. В конце концов, есть много согласия между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида)», — цитирует ТАСС Байдена.

Трамп ранее привел цитату главы российского государства о том, что события в США «показывают всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

Байден также заявил, что «самая большая угроза, которую представляет Трамп, — это угроза нашей демократии».

«Выражения, которые он использует, напоминают нам о тех, которые исходили из Германии в 1930-х годах. Он называет тех, кто выступает против него, паразитами. И в эти выходные он снова говорил о том, что кровь нашей страны отравляют», — отметил американский лидер.