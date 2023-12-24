Некоторые люди испытывают настоящий страх перед началом рабочей недели. Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова рассказала, как от него избавиться.

Первая причина страха — недостаточный отдых в выходные. «Возможно, выходные были наполнены делами, которые потребовали значительной траты сил, мы были заняты и устали, поэтому нам сложно бодро начать рабочую неделю», — приводят «Известия» слова Кирсановой.

Она посоветовала тщательнее планировать дела или делегировать их часть другим людям, чтобы освобождать побольше времени на отдых. «В освободившее время лучше дать себе комфортно отдохнуть (почитать книгу, прогуляться по парку, посвятить время хобби или просто лечь спать пораньше)», — отметила психолог.

Вторая причина — человек отдыхает не подходящим ему образом. «Например, всю рабочую неделю мы общаемся с людьми, а в выходные делаем то же самое в нерабочей обстановке — проводим время в большой компании», — сказала Кирсанова, отметив, что общительный человек может устать от такого времяпровождения.

Еще одна причина ненависти к понедельникам — человек просто не любит свое дело: работу или учебу.