Эксперимент по маркировке детских товаров начался в России

Эксперимент по маркировке некоторых детских товаров начался в России 20 декабря. Продлится он до 1 декабря 2024 года.

В эксперимент включены детские игрушки (в том числе самокаты, ходунки, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах, но за исключением трехколесных велосипедов), коляски для кукол, наборы электрических гоночных автомобилей, настольные игры для детей до 14 лет. Оператором эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак»).

По оценке Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, доля подделок на рынке возросла до 30%, напомнил заместитель гендиректора центра Реваз Юсупов. «Поддельные игрушки могут выпускаться из некачественных или токсичных материалов, могут не соблюдаться технологии», — приводит ТАСС его слова.

Пилотный проект не повлияет на стоимость детских товаров, так как участие в эксперименте для производителей добровольное и бесплатное: коды маркировки и оборудование на время эксперимента предоставляются безвозмездно.

Опыт, полученный за время проведения эксперимента, станет основой правил обязательной маркировки, если такое решение будет принято правительством, сообщили в ЦРПТ.