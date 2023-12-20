НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Профессия блогера вошла в топ самых медийных в 2023 году

Источник:
«Известия»
192 1

Сервис журналистских запросов Pressfeed составил топ-10 самых медийных профессий 2023 года на основании количества комментариев экспертов СМИ, направленных через сервис в ответ на запросы журналистов.

С большим отрывом лидируют IT-специалисты (11 416 комментариев для СМИ). Представители сервиса объяснят это тем, что в 2023 году российскими медиа активно обсуждалась тема искусственного интеллекта и новых технологий, приводят «Известия» результаты исследования.

Далее следуют психологи (6662 комментариев для СМИ), врачи (3997), юристы (2197), маркетологи (1759), эксперты по недвижимости (1583), эксперты по цифровым валютам (1459), дизайнеры (1172), блогеры (1107) и тарологи (1028).

Как отметили представители сервиса, тарологи впервые оказались в топе наиболее медийных профессий в России.

Еще по теме
Названы самые востребованные профессии в России
Названы самые желанные подарки на Новый год на работе
Эксперты заявили о дефиците рабочей силы в России
Раки и Скорпионы оказались неугодны работодателям
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Книги Акунина и Быкова сняли с продажи
Запад назвал дату капитуляции Украины
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский отказался от мобилизации женщин
WSJ назвала Путина геополитическим победителем года
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с нацизмом
Первую партию яиц из Азербайджана завезли в Россию
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самое обсуждаемое
64
Путин заявил, что Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
52
Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ
32
Что науке на самом деле известно об инопланетянах
32
Путин пошутил, что поработает над опозданиями
28
Путин назвал чушью слова Байдена о России и НАТО