Профессия блогера вошла в топ самых медийных в 2023 году

Сервис журналистских запросов Pressfeed составил топ-10 самых медийных профессий 2023 года на основании количества комментариев экспертов СМИ, направленных через сервис в ответ на запросы журналистов.

С большим отрывом лидируют IT-специалисты (11 416 комментариев для СМИ). Представители сервиса объяснят это тем, что в 2023 году российскими медиа активно обсуждалась тема искусственного интеллекта и новых технологий, приводят «Известия» результаты исследования.

Далее следуют психологи (6662 комментариев для СМИ), врачи (3997), юристы (2197), маркетологи (1759), эксперты по недвижимости (1583), эксперты по цифровым валютам (1459), дизайнеры (1172), блогеры (1107) и тарологи (1028).

Как отметили представители сервиса, тарологи впервые оказались в топе наиболее медийных профессий в России.