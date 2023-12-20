Леона Кемстача отметили актерской премией за Пальто в «Слове пацана»

Юный актер Леон Кемстач получил премию в номинации «Актерский прорыв года» за роль Андрея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Неожиданно и приятно. Это моя первая награда! Спасибо каждому из вас за поддержку», — написал Кемстач о полученной награде в телеграм-канале.

Леон Кемстач сыграл в «Слове пацана» Андрея Васильева (Пальто), герою по сюжету и в жизни 15 лет.

До «Слова пацана» Кемстач снимался в эпизодической роли в фильме «Нормальный только я», который вышел в 2021 году. Там Леон сыграл парня у ворот, которому даже не дали имени. А фильм снял отчим актера Антон Богданов («Реальны пацаны»).