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Леона Кемстача отметили актерской премией за Пальто в «Слове пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Андрей Пальто в сериале
Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Юный актер Леон Кемстач получил премию в номинации «Актерский прорыв года» за роль Андрея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Неожиданно и приятно. Это моя первая награда! Спасибо каждому из вас за поддержку», — написал Кемстач о полученной награде в телеграм-канале.

Леон Кемстач сыграл в «Слове пацана» Андрея Васильева (Пальто), герою по сюжету и в жизни 15 лет.

Где снимались актеры из «Слова пацана»

До «Слова пацана» Кемстач снимался в эпизодической роли в фильме «Нормальный только я», который вышел в 2021 году. Там Леон сыграл парня у ворот, которому даже не дали имени. А фильм снял отчим актера Антон Богданов («Реальны пацаны»).

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Топ комментариев

GammiPluh

Чье слово стоит чуть меньше нуля, ну да гарант прям

pepelmetal

Уличному голубю гораздо больше доверия!

ben2005

Раз уже соврала, соврет ещё много раз.

corrector

Нацисты проголосовали против, не могут жить без свастики, список нацистов , произведших каминг-аут...