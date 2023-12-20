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Первую партию яиц из Азербайджана завезли в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Первая партия пищевого яйца из Азербайджана ввезена в Россию в количестве 612 тысяч штук, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Через пункт пропуска "Яраг — Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%.

Минсельхоза России заявил, что для быстрого насыщения внутреннего рынка принято решение об обнулении импортных пошлин на яйца, а также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении их поставок.


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Топ комментариев

GammiPluh

Чье слово стоит чуть меньше нуля, ну да гарант прям

pepelmetal

Уличному голубю гораздо больше доверия!

ben2005

Раз уже соврала, соврет ещё много раз.

corrector

это да, но абрамся в европе, как выяснилось бесполезны настолько, что их даже никто не видел..