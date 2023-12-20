Первая партия пищевого яйца из Азербайджана ввезена в Россию
в количестве 612 тысяч штук, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
«Через пункт пропуска "Яраг — Казмаляр" ввезена
первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тысяч
штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.
В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные
яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно
октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%.
Минсельхоза России заявил, что для быстрого насыщения
внутреннего рынка принято решение об обнулении импортных пошлин на яйца, а
также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении их поставок.