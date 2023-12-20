Первая партия пищевого яйца из Азербайджана ввезена в Россию в количестве 612 тысяч штук, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Через пункт пропуска "Яраг — Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%.

Минсельхоза России заявил, что для быстрого насыщения внутреннего рынка принято решение об обнулении импортных пошлин на яйца, а также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении их поставок.