Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с нацизмом

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Документ поддержали 118 стран, в том числе Россия, Китай, Бразилия и Израиль. 49 стран-членов ООН, в том числе США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Италия и Украина высказались против, приводит РБК результаты голосования.

Документ был подготовлен Россией. В нем, в частности, есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер против пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

Резолюция «безоговорочно осуждает» любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.