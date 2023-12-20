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WSJ назвала Путина геополитическим победителем года

Источник:
The Wall Street Journal
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Президент России Владимир Путин за год укрепил свои позиции, тогда как разрекламированное наступление Украины провалилось, считает обозреватель газеты The Wall Street Journal (WSJ) Джеральд Бейкер.

«Объявить Владимира Путина геополитическим победителем года <...>, его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад. Хваленое контрнаступление Киева застопорилось, экономика Путина выдержала западные санкции, европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает», — заявил Бейкер в своей статье.

По его словам, «Путин демонстрирует жестокое преимущество стратегического терпения».

Ранее Wall Street Journal отмечала, что военные, экономические и внешнеполитические достижения России говорят о том, что стратегия Путина в противостоянии с Западом принесла результат.

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Топ комментариев

GammiPluh

Чье слово стоит чуть меньше нуля, ну да гарант прям

pepelmetal

Уличному голубю гораздо больше доверия!

ben2005

Раз уже соврала, соврет ещё много раз.

corrector

это да, но абрамся в европе, как выяснилось бесполезны настолько, что их даже никто не видел..