Врач объяснила причины подростковой агрессии

Подростковая агрессия является побочным эффектом взросления — даже спокойные дети могут стать несговорчивыми, грубыми и агрессивными, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская.

«Это время полового созревания и кардинальных перемен, к которым психика ребенка не всегда успевает быстро адаптироваться. Стремительно меняется тело, перестраивается гормональная система. То есть эмоции бьют через край, но подросток не в силах с ними справиться, у него не всегда получается контролировать их», — рассказала Демьяновская «Известиям».

По ее словам, у детей что в 10–12 лет начинает активно развиваться лимбическая система мозга, регулирующая эмоциональную сферу человека. Но при этом у подростков еще недостаточно развита префронтальная кора мозга — она отвечает за анализ и оценку своих действий, социальное взаимодействие.

Исследования показали, что подростки активнее реагируют на чужие эмоции, чем взрослые. Они склонны видеть ухмылку, иронию, злость и агрессию даже в лицах людей с нейтральным выражением. Это объясняет, почему многие подростки могут разозлиться, стоит на них посмотреть «как-то не так», — их мозг дофантазирует эмоции.

«Агрессия — это побочный эффект взросления. И в каждом возрасте она проявляется по-своему: в 12–13 лет в форме негативизма — ребенок отрицает все принятые ценности и нормы. В 14–15 лет появляется вербальная агрессия. Если не помочь ему принять и прожить эти чувства, постоянно критиковать его поведение, то справиться с агрессией будет еще сложнее», — отметила Демьяновская.

При этом врач подчеркнула, что допустимой «дозы» агрессии не бывает. А подростковая агрессия может быть «заразной».