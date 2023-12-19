Найдены «двойники» Солнечной системы

Международная команда астрономов открыла две новые системы, в которых планеты вращаются вокруг звезд, похожих на наше Солнце. Системы получили обозначения TOI-1736 и TOI-2141.

Планетная система TOI-2141 удалена от Земли на 250 световых лет. Обнаруженная звезда почти такого же размера, как наше Солнце, но чуть старше его. Кроме того, она немного отличается по составу — в ней чуть меньше тяжелых элементов.

На орбите вокруг звезды была найдена планета TOI-2141b, которая в 24 раза массивнее Земли и примерно втрое больше нашей планеты. Она классифицирована как мини-Нептун. Эта планета совершает оборот вокруг своей звезды каждые 18,26 дней.

Из-за близости к звезде равновесная температура на ее поверхности составляет около 450 градусов Цельсия. Измеренная плотность предполагает наличие скалистого ядра и атмосферы с большим количеством воды в газообразном виде. Других планет в системе пока не обнаружено.

Еще один «двойник»

Вторая система сформирована вокруг звезды TOI-1736, расположенной на расстоянии 290 световых лет от нас. Звезда очень похожа на Солнце. По размерам она примерно на 15% превосходит Солнце, а также имеет чуть большую концентрацию тяжелых химических элементов.

В этой системе обнаружено две планеты. Первая из них, названная TOI-1736b, тоже является мини-Нептуном. Ее диаметр в 2,5 раза превышает диаметр Земли, а масса оказалась в 13 раз большей земной.

Планета вращается по орбите на расстоянии от звезды, эквивалентном всего 7% расстояния между Землей и Солнцем, совершая оборот каждые 7,1 дня. Из-за такой близости предполагаемая температура на планете достигает 800 градусов Цельсия.

Вторая планета получила наименование TOI-1736c. Ее масса в 2800 раз превышает массу Земли и в девять раз массу Юпитера, который является самой большой планетой нашей Солнечной системы. Благодаря такому размеру TOI-1736c классифицируется как супер-Юпитер.