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ВТБ отменил комиссии при оплате ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
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ВТБ объявил об отмене комиссии при оплате ЖКХ для всех клиентов, новое правило начнет действовать с 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке.

ВТБ решил досрочно отменить комиссию при оплате ЖКХ для всех клиентов. Отмечается, что на сегодня уже 99% платежей в «ВТБ Онлайн» проходят без комиссии, при этом банк обслуживает почти 19 миллионов активных клиентов.

«С учетом социальной ответственности ВТБ мы приняли решение досрочно сделать следующий шаг и уже с нового года обнулить комиссию по коммунальным платежам в любых каналах. Причем не только для пенсионеров, но и для всех наших клиентов», — заявил замглавы ВТБ Георгий Горшков.

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Топ комментариев

GammiPluh

Чье слово стоит чуть меньше нуля, ну да гарант прям

pepelmetal

Уличному голубю гораздо больше доверия!

ben2005

Раз уже соврала, соврет ещё много раз.

-Керя-

Правительство само способствует инфляции. То утиль сборы то акцизы на сладкую газировку вопрос - зачем...