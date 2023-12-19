ВТБ отменил комиссии при оплате ЖКХ

ВТБ объявил об отмене комиссии при оплате ЖКХ для всех клиентов, новое правило начнет действовать с 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке.

ВТБ решил досрочно отменить комиссию при оплате ЖКХ для всех клиентов. Отмечается, что на сегодня уже 99% платежей в «ВТБ Онлайн» проходят без комиссии, при этом банк обслуживает почти 19 миллионов активных клиентов.

«С учетом социальной ответственности ВТБ мы приняли решение досрочно сделать следующий шаг и уже с нового года обнулить комиссию по коммунальным платежам в любых каналах. Причем не только для пенсионеров, но и для всех наших клиентов», — заявил замглавы ВТБ Георгий Горшков.