Открыт неразрушимый материал

Международная команда ученых открыла сверхтвердый материал, который оказался практически неразрушимым. По оценке исследователей, он вполне может соперничать с алмазом за звание самого твердого материала на Земле.

Речь идет о нитридах углерода, которые подвергались воздействию экстремальной температуры и давления. Эксперимент показал, что такой материл гораздо прочнее кубического нитрида бора, который считается вторым по твердости материалом после алмаза.

Ученые подвергла нитриды углерода давлению от 70 до 135 гигапаскалей, что примерно в миллион раз больше привычного нам атмосферного давления. Одновременно с этим экспериментаторы нагревали образцы до температуры более 1500 градусов Цельсия.

Затем образцы изучали на трех ускорителях частиц, расположенных во Франции, Германии и США. Оказалось, что три соединения нитрида углерода превратились в сверхтвердый материал, который сохраняет свои свойства.

При этом новые материалы обладают дополнительными свойствами, включая фотолюминесценцию и высокую плотность энергии, при которых большое количество энергии может храниться в небольшом количестве массы.

По мнению ученых, новый материал может использоваться в промышленных целях, например, для производства автомобилей, высокопрочных режущих инструментов, солнечных панелей, фотодетекторов и даже космических кораблей.