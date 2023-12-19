Hyundai продаст свой российский завод за 10 тыс. рублей

Автоконцерн Hyundai продаст свой российский завод, который последние полтора года простаивал. На площадке до февраля 2022 года собирали Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta.

Завод продадут компании «Арт-Финанс», связанной с дилером «Авилон». Предприятие передадут новому собственнику за символические 10 тысяч рублей, при этом в договоре будет прописана возможность обратного выкупа.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» был построен в 2010 году. Объем выпуска превышал 200 тысяч автомобилей в год. Общие инвестиции корейской компании в российское предприятие превысили 1 миллиард долларов.

Помимо российского рынка, петербургское предприятие Hyundai поставляло все выпускаемые модели в Казахстан, Белоруссию и другие страны ближнего зарубежья.