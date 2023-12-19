НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Hyundai продаст свой российский завод за 10 тыс. рублей

Источник:
«Российская газета»
180 0

Автоконцерн Hyundai продаст свой российский завод, который последние полтора года простаивал. На площадке до февраля 2022 года собирали Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta.

Завод продадут компании «Арт-Финанс», связанной с дилером «Авилон». Предприятие передадут новому собственнику за символические 10 тысяч рублей, при этом в договоре будет прописана возможность обратного выкупа.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» был построен в 2010 году. Объем выпуска превышал 200 тысяч автомобилей в год. Общие инвестиции корейской компании в российское предприятие превысили 1 миллиард долларов.

Помимо российского рынка, петербургское предприятие Hyundai поставляло все выпускаемые модели в Казахстан, Белоруссию и другие страны ближнего зарубежья.

Еще по теме
Представлен прототип российского электромобиля Amber
АвтоВАЗ создаст новую автомобильную марку
Эксперт заявил о ненужности прогрева автомобиля зимой
Глава АвтоВАЗа высказался о запрете иностранных машин в такси
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Книги Акунина и Быкова сняли с продажи
Запад назвал дату капитуляции Украины
Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ
Чем отличается официальная седьмая серия «Слова пацана» от слитой
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
Запад отказался от поставок Украине мощного вооружения
Hyundai продаст свой российский завод за 10 тыс. рублей
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Топ комментариев

GammiPluh

Чье слово стоит чуть меньше нуля, ну да гарант прям

pepelmetal

Уличному голубю гораздо больше доверия!

ben2005

Раз уже соврала, соврет ещё много раз.

Shader23

давно пора было это сделать во всем спорте, не хотят видеть Россию, ну не притесь туда