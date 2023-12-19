Удивительный снимок Урана превратил планету в космический портал

NASA получило удивительное изображение Урана с помощью космического телескопа James Webb, на снимке планета напоминает фантастический портал в другое измерение.

Снимки сделаны с использованием камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. На изображении хорошо виден не только сам Уран, но также его кольца и спутники, при этом кольца светятся в инфракрасном диапазоне.

Благодаря своей исключительной чувствительности космический телескоп запечатлел тусклые внутренние и внешние кольца Урана, в том числе неуловимое кольцо дзета (1986U2R) — чрезвычайно слабое и рассеянное кольцо, ближайшее к планете.

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Также на удивительном фото хорошо видны многие из 27 спутников Урана, включая некоторые тусклые внутренние и пять самых больших спутников — Ариэль, Миранда, Оберон, Титания и Умбриэль.

На изображении можно в деталях рассмотреть сезонную облачную шапку северного полюса планеты. Вокруг нее запечатлены яркие штормы.