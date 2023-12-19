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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Удивительный снимок Урана превратил планету в космический портал

Источник:
Sibnet.ru
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NASA получило удивительное изображение Урана с помощью космического телескопа James Webb, на снимке планета напоминает фантастический портал в другое измерение.

Снимки сделаны с использованием камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. На изображении хорошо виден не только сам Уран, но также его кольца и спутники, при этом кольца светятся в инфракрасном диапазоне.

Благодаря своей исключительной чувствительности космический телескоп запечатлел тусклые внутренние и внешние кольца Урана, в том числе неуловимое кольцо дзета (1986U2R) — чрезвычайно слабое и рассеянное кольцо, ближайшее к планете.

Также на удивительном фото хорошо видны многие из 27 спутников Урана, включая некоторые тусклые внутренние и пять самых больших спутников — Ариэль, Миранда, Оберон, Титания и Умбриэль.

На изображении можно в деталях рассмотреть сезонную облачную шапку северного полюса планеты. Вокруг нее запечатлены яркие штормы.

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Топ комментариев

GammiPluh

Чье слово стоит чуть меньше нуля, ну да гарант прям

pepelmetal

Уличному голубю гораздо больше доверия!

ben2005

Раз уже соврала, соврет ещё много раз.

Shader23

давно пора было это сделать во всем спорте, не хотят видеть Россию, ну не притесь туда