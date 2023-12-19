НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Запрещено использование мобильных телефонов в школах

Источник:
РИА Новости
218 1

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон запрещает школьникам использовать телефоны на уроках в личных целях, однако учащиеся могут воспользоваться смартфоном во время перемены или в чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением опасности жизни или здоровью.

Родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя. При этом конкретные механизмы запрета разработают сами учебные заведения.

Закон призван уравнять в правовом статусе педагога и учеников в части уважения человеческого достоинства, предотвратить кибербуллинг и повысить вовлеченность школьников в учебный процесс.

Еще по теме
Слово «нейросеть» стало словом года в России
Совфед одобрил запрет телефонов в школе
Колледжи зачислят участников СВО без учета оценок в аттестате
Родителям школьников предложили ежегодные выплаты
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Книги Акунина и Быкова сняли с продажи
Запад назвал дату капитуляции Украины
Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ
Чем отличается официальная седьмая серия «Слова пацана» от слитой
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
Запад отказался от поставок Украине мощного вооружения
Hyundai продаст свой российский завод за 10 тыс. рублей
О самом главном
Стоит ли дарить носки на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Сладости и сувениры: что подарить коллегам на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самое обсуждаемое
64
Путин заявил, что Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
52
Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ
32
Что науке на самом деле известно об инопланетянах
32
Путин пошутил, что поработает над опозданиями
28
Путин назвал чушью слова Байдена о России и НАТО