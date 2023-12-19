Запрещено использование мобильных телефонов в школах

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон запрещает школьникам использовать телефоны на уроках в личных целях, однако учащиеся могут воспользоваться смартфоном во время перемены или в чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением опасности жизни или здоровью.

Родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя. При этом конкретные механизмы запрета разработают сами учебные заведения.

Закон призван уравнять в правовом статусе педагога и учеников в части уважения человеческого достоинства, предотвратить кибербуллинг и повысить вовлеченность школьников в учебный процесс.