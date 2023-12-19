Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине

Запад «переиграл» Россию в ходе ситуации на Украине после 2014 года, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Российский лидер отметил, что на Украине в тот момент «националистические силы» совершили госпереворот, после чего Москве не оставалось ничего, кроме как поддержать Крым, чтобы обезопасить регион.

В ситуации с Донбассом Россия была готова «постепенно восстановить территориальную целостность Украины» на определенных условиях, для этого были заключены Минские соглашения.

Однако Киев при поддержке Запада фактически развязал на Донбассе настоящую войну, после чего Россия была вынуждена вмешаться в конфликт, чтобы там «не истребили» людей, отметил Путин.

«Запад, особенно там за океаном, они с удовольствием наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли. Вот это использование агрессивной позиции вынуждало нас на какие-то ответные действия», — пояснил глава государства.