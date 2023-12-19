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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

Источник:
РИА Новости
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Потери ВСУ с начала специальной операции составили более 383 тысячи военнослужащих, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Кроме этого, украинская армия потеряла 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Глава Минобороны также отметил, что ВСУ за время наступления не смогли преодолеть тактическую зону обороны российских войск. С 4 июня 2023 года украинские силы потеряли 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких танков Leopard, 2348 различных бронемашин.

Командующий ВСУ Валерий Залужный ранее признал, что украинские военные оказались в тупике из-за отсутствия оборудования для разминирования, беспилотников и современных средств радиоэлектронной борьбы.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

GammiPluh

Чье слово стоит чуть меньше нуля, ну да гарант прям

pepelmetal

Уличному голубю гораздо больше доверия!

ben2005

Раз уже соврала, соврет ещё много раз.

Shader23

давно пора было это сделать во всем спорте, не хотят видеть Россию, ну не притесь туда