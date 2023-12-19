Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

Потери ВСУ с начала специальной операции составили более 383 тысячи военнослужащих, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Кроме этого, украинская армия потеряла 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Глава Минобороны также отметил, что ВСУ за время наступления не смогли преодолеть тактическую зону обороны российских войск. С 4 июня 2023 года украинские силы потеряли 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких танков Leopard, 2348 различных бронемашин.

Командующий ВСУ Валерий Залужный ранее признал, что украинские военные оказались в тупике из-за отсутствия оборудования для разминирования, беспилотников и современных средств радиоэлектронной борьбы.