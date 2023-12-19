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Названа дата выхода финальной серии «Слова пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Сергей Бурунов и Иван Янковский в ролях Кирилла Суворова и Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото: © пресс-служба Ростелекома

Заключительная серия «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в запланированную дату — 21 декабря, несмотря на пересъемки финала, сообщил режиссер Жора Крыжовников.

«Восьмая серия будет в этот четверг! 21.12.2023», — написал Крыжовников в соцсетях, добавив хэштег #словопацана.

На прошлой неделе в Сеть слили демо-версии седьмой и восьмой серии. После этого режиссер и сценарист Андрей Золотарев объявили, что переделывают финал, из-за чего его покажут позже.

«Восьмую серию мы пересняли, потому что вместе с вами проживали эти серии, в районе третей поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе», — сказал Крыжовников в официальном телеграм-канале сериала.

Чем отличается официальная седьмая серия «Слова пацана» от слитой

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