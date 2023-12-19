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Тренер фигуристов пожаловалась на проблемы с коньками

Источник:
Sibnet.ru
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Российские фигуристы из-за санкций не могут оперативно купить коньки, также они сильно подорожали, сообщила тренер Елена Соколова. Спортивный чиновник опроверг, что есть проблемы с экипировкой.

«Мои спортсмены привыкли кататься в ботинках фирмы Jackson, их производят в Канаде. В связи с санкциями компания прекратила поставлять товар на российский рынок», — сказала Соколова «РБК Спорт».

По словам тренера, единственная возможность купить эти коньки — заказать через другие фирмы, причем срок доставки постоянно увеличивается. В прошлом году две пары коньков обходились ее подопечным в 56 тысяч рублей, а в этом за одну пару приходится платить 70 тысяч рублей.

«У сборной нет проблемы (с экипировкой)», — заявил «Матч ТВ» генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Соколова тренирует танцевальный дуэт — Екатерину Миронову и Евгения Устенко. Они победители чемпионата Санкт-Петербурга, призеры финала Кубка России 2019/20, 2020/21, победители Кубка России 2021/22. Единственная танцевальная пара из Санкт-Петербурга в составе сборной России по фигурному катанию.

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