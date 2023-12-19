Западные страны отказались от идеи поставлять Украине необходимое для победы оружие, поскольку они заинтересованы в стабильности России.

«Национальные интересы США недостаточно близко пересекаются с украинскими», — отметил эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала Time, комментируя ограниченность поставок вооружения.

Аналитик подчеркнул, что стабильная обстановка в России необходима для США, поэтому Белый дом в отношении Украины руководствуется политикой «медленного одобрения», предоставляя Киеву достаточное количество оружия для сражений, но не для победы.

Ожидается, что в конце декабря США объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. Без решения Конгресса о выделении дополнительных средств Вашингтон будет вынужден прекратить поставки.