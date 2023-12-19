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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Представлен прототип российского электромобиля Amber

Источник:
Sibnet.ru
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Московский Политех и компания «Автотор» представили мул отечественного электромобиля Amber, производство которого запланировано на 2025 год. Несмотря на привлекающую внимание внешность, сам автомобиль будет выглядеть по-другому.

Мул — это платформа для тестирования. Все основные комплектующие электромобиля — двигатель, инвертор, платы управления, аккумуляторы — разработаны и произведены в России, сообщила пресс-служба МАМИ.

Мул российского электромобиля Amber
Мул российского электромобиля Amber
Фото: © МАМИ

Электромобиль будет компактным и доступным по цене. Его отличительные особенности — возможность аренды аккумуляторной батареи и использование композитных материалов для облегченного кузова.

В следующем году пять предсерийных автомобилей представят для сертификации, будут проведены испытания электродвигателя и аккумулятора. В 2025 уже начнется серийное производство.

Сейчас представлен мул электроавтомобиля категории L7. Это квадрицикл — небольшой автомобиль для города. Он сможет развивать скорость до 105 километров в час. Он будет называться Amber (от английского — янтарь).

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

Shader23

давно пора было это сделать во всем спорте, не хотят видеть Россию, ну не притесь туда

dddd

А где сварщики, станочники, профессии, приносящие добавочную стоимость?Встаём с колен, чо.

sergrom

По моему это ты окончательно убил свой мозг. И как мне кажется, перекрестившись, тебе нравиться быть...

Н. Рожнов 1983

Клоун сдал документы,а где его скоморох Песков?