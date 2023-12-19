Представлен прототип российского электромобиля Amber

Московский Политех и компания «Автотор» представили мул отечественного электромобиля Amber, производство которого запланировано на 2025 год. Несмотря на привлекающую внимание внешность, сам автомобиль будет выглядеть по-другому.

Мул — это платформа для тестирования. Все основные комплектующие электромобиля — двигатель, инвертор, платы управления, аккумуляторы — разработаны и произведены в России, сообщила пресс-служба МАМИ.

Мул российского электромобиля Amber Фото: © МАМИ

Электромобиль будет компактным и доступным по цене. Его отличительные особенности — возможность аренды аккумуляторной батареи и использование композитных материалов для облегченного кузова.

В следующем году пять предсерийных автомобилей представят для сертификации, будут проведены испытания электродвигателя и аккумулятора. В 2025 уже начнется серийное производство.

Сейчас представлен мул электроавтомобиля категории L7. Это квадрицикл — небольшой автомобиль для города. Он сможет развивать скорость до 105 километров в час. Он будет называться Amber (от английского — янтарь).