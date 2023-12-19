Российские войска отразили три контратаки ВСУ у Марьинки

Российские войска отразили три атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Марьинки, говорится в сообщении Минобороны России.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Кроме того, бойцы поразили живую силу и технику 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад украинской армии в районах Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР.

ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих, а также три бронетранспортера и четыре автомобиля.

При контрбатарейной борьбе российские военные за сутки поразили артиллерийскую систему М777 производства США, САУ «Акация", гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.