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Ученые доказали пользу дополнительного сна на выходных

Источник:
Sibnet.ru
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Дополнительный сон на выходных может снизить вероятность сердечного приступа и других сердечно-сосудистых заболеваний, к такому выводы пришли Ученые из Нанкинского медицинского университета (Китай).

Исследователи наблюдали, как циклы сна влияют на здоровье у 3,4 тысячи человек. Согласно результатам исследования, у людей, которые регулярно недосыпают в рабочие дни, а затем отсыпаются пару лишних часов на выходных, риск сердечного приступа снижался на 63%.

У работников, которые не наверстывали упущенные часы сна в выходные, напротив, был гораздо более высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, приводят «Известия» отчет ученых.

Для профилактики заболеваний врачи рекомендовали спать в среднем семь-восемь часов в сутки.

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