Меркель назвали кандидатом на роль посредника по Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может стать кандидатом на роль посредника в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон.

Западу рано или поздно придется договариваться с Россией, и экс-канцлер ФРГ как никто подходит на роль переговорщика, цитируют «Известия» профессора.

«Есть естественные кандидаты на такую роль. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признана главным партнером Путина по переговорам. У нее есть опыт общения с ним и свобода не быть напрямую связанной с действующим правительством», — пояснил Дэйтон.

По его словам, западным странам необходимо прилагать больше усилий, чтобы организовать неформальные переговоры с Москвой, поскольку таким образом «можно найти общие точки соприкосновения, чтобы начать официальные переговоры».