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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Меркель назвали кандидатом на роль посредника по Украине

Источник:
«Известия»
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может стать кандидатом на роль посредника в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон.

Западу рано или поздно придется договариваться с Россией, и экс-канцлер ФРГ как никто подходит на роль переговорщика, цитируют «Известия» профессора.

«Есть естественные кандидаты на такую роль. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признана главным партнером Путина по переговорам. У нее есть опыт общения с ним и свобода не быть напрямую связанной с действующим правительством», — пояснил Дэйтон.

По его словам, западным странам необходимо прилагать больше усилий, чтобы организовать неформальные переговоры с Москвой, поскольку таким образом «можно найти общие точки соприкосновения, чтобы начать официальные переговоры».

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Shader23

давно пора было это сделать во всем спорте, не хотят видеть Россию, ну не притесь туда

dddd

А где сварщики, станочники, профессии, приносящие добавочную стоимость?Встаём с колен, чо.

sergrom

По моему это ты окончательно убил свой мозг. И как мне кажется, перекрестившись, тебе нравиться быть...

Н. Рожнов 1983

Клоун сдал документы,а где его скоморох Песков?