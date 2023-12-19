Ксения Бородина ушла из шоу «Дом‑2»

Телеведущая Ксения Бородина больше не будет вести шоу «Дом-2» спустя почти 20 лет работы в проекте.

«Решение далось очень нелегко, но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лети он мне дал очень много. Я за все благодарна, но мне надо идти дальше», — подтвердила Бородина уход с места ведущей из «Дома-2».

Комментируя уход, Бородина написала в соцсети, что «Дом-2» стал в прямом смысле ее вторым домом.

Ведущая не пропала с экранов. Она ведет проект «Последний герой», который выходит на канале ТВ-3 по воскресеньям.